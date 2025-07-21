Sohbet botu Grok'un çocuklara özel sürümü geliyor

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin popüler sohbet robotu Grok için yeni bir yol haritası çizdi.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik içeriklere odaklanacak "Baby Grok" adında yeni ve bağımsız bir uygulama geliştireceklerini açıkladı.

TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE YENİ HAMLE

Bu duyuru, ana Grok modelinin son zamanlarda yaşadığı zorlukların hemen ardından geldi.

Spam sorunları nedeniyle X'teki bir özelliğinin devre dışı bırakılması ve önceki sürümlerinin nefret içeren ve küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalması, şirketi yeni adımlar atmaya yöneltti.

GROK 4 TEKNİK BAŞARISINI KANITLADI

Yaşanan olumsuzluklara rağmen xAI, 10 Temmuz'da en yeni amiral gemisi modeli olan Grok 4'ü piyasaya sürdü.

Bu model, Yapay Analiz Zeka Endeksi gibi kıyaslamalarda problem çözme, matematiksel akıl yürütme ve dil anlama gibi alanlarda zirveye yerleşerek teknik yeteneklerini kanıtladı.