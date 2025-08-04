Sohbetler ifşa olmuştu: ChatGPT, eleştiri alan özelliğini kaldırıyor

OpenAI, kısa bir süre önce devreye aldığı ve kullanıcıların herkese açık ChatGPT sohbetlerinin arama motorlarında listelenmesine izin veren özelliği geri çekme kararı aldı.

Bu karar, bazı sohbetlerin arama sonuçlarında görünmeye başlaması ve gizlilik endişeleri yaratmasının ardından geldi.

"YANLIŞLIKLA PAYLAŞIM İÇİN ÇOK FAZLA FIRSAT YARATTI"

OpenAI Bilgi Güvenliği Sorumlusu Dane Stuckey, özelliğin "kısa süreli bir deney" olduğunu ancak insanların istemedikleri bilgileri yanlışlıkla paylaşmaları için çok fazla fırsat yarattığını fark ettiklerini söyledi.

Bu nedenle, gizlilik risklerini ortadan kaldırmak için bu seçeneği kaldırdıklarını belirtti.

ARAMA MOTORLARINDAN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şirket ayrıca, halihazırda Google, Bing gibi arama motorları tarafından indekslenmiş olan sohbet içeriklerini kaldırmak için de çalıştıklarını açıkladı.

Google'da artık bu sohbetler görünmezken, Bing ve DuckDuckGo gibi diğer arama motorlarında hala binlerce sonucun yer aldığı bildiriliyor.