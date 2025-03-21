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AA & Ensonhaber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin kritik bir eşiği başarıyla geçtiğini duyurdu.

Kacır, yapılan test atışında SOM-J’nin su üstü bir platformu tam isabetle vurduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak SOM-J, modern harp sahasında stratejik bir kuvvet çarpanı olacak. Uzun menzilli yetenekleri sayesinde yüksek öneme sahip hedefleri etkisiz hale getirme kabiliyetimizi artıracak" ifadelerini kullandı.

Füzenin teknik kabiliyetlerine de değinen Kacır, şunları aktardı:

Kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olacak SOM-J, atış sonrası hedef güncelleme, görev iptali, yeniden yönlendirme ve veribağı ile kontrol yetenekleri sunuyor. KAAN ve KIZILELMA gibi milli hava platformlarımızla tam uyumlu olarak geliştirilen bu mühimmat, düşük radar izi, kızılötesi arayıcı başlık ve su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığıyla öne çıkıyor. Savunma sanayimizin oyun değiştirici unsurlarından biri olan SOM-J’nin yeteneklerini daha da ileriye taşıyoruz.

"GÜÇLÜ TEKNOLOJİ, KESKİN İSABET"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, test sürecinin başarısını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

Milletimizin azmi ve savunma sanayimizin ulaştığı seviye, SOM-J ile bir kez daha gözler önüne serildi. Yerli ve milli mühendislikle geliştirilen bu akıllı mühimmat, zorlu koşullarda su üstü hedefi tam isabetle vurdu. Sessiz, etkili ve nokta atışı vuruş kabiliyetiyle kahraman ordumuz için sahada büyük bir güç çarpanı olacak. Bu kritik kazanımda emeği geçen ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yarınlarımızı korumak adına bugün daha güçlü adımlar atıyoruz.

SOM-J PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, SOM-J’nin yeni nesil akıllı mühimmat sistemleri arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

"Savunma sanayimizin caydırıcı gücünü artıran ve etkin taarruz yetenekleriyle fark yaratan SOM-J’nin geliştirme süreci hız kesmeden devam ediyor" denilen açıklamada, füzenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) ile uyumlu olacak şekilde tasarlandığı hatırlatıldı.

ROKETSAN’ın ana yükleniciliğinde ve TÜBİTAK SAGE’nin alt yükleniciliğinde yürütülen proje kapsamında, SOM-J’nin F-16 uçağından su üstü hedefe yönelik başarılı bir test atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu test sırasında füzenin haberleşme, hedef angajmanı, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve zorlu rota-manevra yetenekleri gibi kritik parametreleri başarıyla geçtiği vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SOM-J, en zorlu muharebe koşullarında bile görevini eksiksiz yerine getirebilen, stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilen yüksek teknoloji ürünü bir mühimmattır. Geliştirme süreci devam ederken, yetenek seti genişletilerek sahadaki etkinliği daha da artırılacaktır.

Bu kritik test, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne sererken, milli mühendislik kabiliyetlerinin ne denli ileri seviyeye ulaştığını ortaya koydu.