Son Windows güncellemesi bazı Lenovo bilgisayarları bozuyor

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Microsoft'un yakın zamanda yayınladığı bir güvenlik güncellemesi, Lenovo kullanıcılarını zor durumda bıraktı.

"Güvenlik Açığı Olan Sürücü Engelleme Listesi" (DriverSiPolicy.p7b) güncellemesi, Lenovo'nun BIOS güncelleme araçları tarafından kullanılan kritik bir program olan WinFlash64.exe'yi yanlışlıkla engelledi.

Bu durum, BIOS güncelleme işlemlerini imkansız hale getirirken, bazı kullanıcıların cihazlarında önyükleme sorunlarına ve hata mesajlarına neden oldu.

MICROSOFT GÜNCELLEMESİ LENOVO KULLANICILARINI MAĞDUR EDİYOR

Lenovo Vantage ve BIOS Update Utility gibi Lenovo araçlarına güvenen Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları, bu sorundan olumsuz etkilendi.

Microsoft'un güvenlik güncellemesi, bu araçların düzgün çalışmasını engelledi ve kullanıcılar çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı.

"İşlem engellendi: Yönetici bu işlemi kısıtladı", "Güvenlik politikası nedeniyle sürücü yüklenemiyor", "Güncelleme düzgün şekilde yüklenmedi" ve "Flaş Hatası" gibi mesajlar, kullanıcıların yaşadığı sorunları gözler önüne serdi.

Bazı kullanıcılar ise BIOS güncellemesi denedikten sonra cihazlarının önyükleme yapamadığını bildirdi.

ETKİLENEN WINDOWS GÜNCELLEMELERİ

Soruna neden olan belirli Windows güncellemeleri şöyle:

Windows 10 (22H2): KB5050081, KB5051974, KB5052077

Windows 11 (22H2 / 23H2): KB5050092, KB5051989, KB5052094

Windows 11 (24H2): KB5050094, KB5051987, KB5052093

LENOVO'DAN ÇÖZÜM HAMLESİ

Lenovo, sorunu çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçti ve yeni bir BIOS güncellemesi (UEFI BIOS 1.61 / ECP 1.44) yayınladı.

Bu güncelleme, uyumluluğu yeniden sağlayarak kullanıcıların BIOS güncelleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Ancak eski BIOS sürümleri kısıtlı kalmaya devam ediyor, bu nedenle kullanıcıların en son sürümü manuel olarak indirip yüklemesi gerekiyor.

Lenovo, kullanıcıların güncelleme yapmadan önce model uyumluluğunu kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor.