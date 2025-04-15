Sony, PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Haber Merkezi

Oyun dünyasının devlerinden Sony, PlayStation 5 (PS5) konsollarının fiyatlarında bazı bölgelerde önemli bir artışa gidiyor.

Şirketin resmi açıklamasına göre, bu fiyat artışından ABD pazarı etkilenmeyecek. Ancak Avrupa ve Birleşik Krallık'ta PS5'in dijital versiyonunun fiyatı yükselirken, standart versiyonunun fiyatı ise Avustralya ve Yeni Zelanda'da artacak.

AVRUPA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA DİJİTAL VERSİYONA ZAM

Disk sürücüsü bulunmayan PS5'in dijital versiyonunun Avrupa'daki yeni fiyatı 499,99 euro olarak belirlendi.

Birleşik Krallık'ta ise bu modelin fiyatı 429,99 sterlin (yaklaşık 566,53 dolar) olacak.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA STANDART VERSİYON DAHA PAHALI

Blu-ray sürücülü standart PS5'in fiyatı da Avustralya ve Yeni Zelanda'da artış gösterecek.

Sony, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bazı ülkeler için de fiyat değişiklikleri olabileceğini belirtse de bu değişikliklerin detaylarını henüz açıklamadı.

PS5 PRO VE DİSK SÜRÜCÜ FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Sony, bazı PS5 modellerindeki fiyat artışlarına rağmen, üst seviye PS5 Pro konsolunun fiyatının değişmeyeceğini doğruladı.

Şirket ayrıca, ayrı bir aksesuar olarak satılan PS5 disk sürücüsünün fiyatında da indirim yapıldığını duyurdu.