Sony, PlayStation 5 oyunlarının pahalı olacağını resmen doğruladı

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni PlayStation oyunları 70 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkacak. Bu da güncel dolar kuruyla oyunların 500 liranın altına inmeyeceğini gösteriyor.

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi oyunseverler tarafından haftalardır merak edilirken, Sony dün akşam fiyatların 399 dolar ve 499 dolar olacağını açıklamıştı.

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümü 499 dolardan, disk girişi olmayan sürümü ise 399 dolardan satışa çıkacak.

PLAYSTATION 5 OYUNLARI CEP YAKACAK

Sony, dün akşam düzenlediği etkinlikte, PlayStation 5 için piyasaya sürülecek oyunların daha pahalı olacağını resmen açıkladı. Şirketten yapılan açıklamalara göre, yeni çıkacak oyunların fiyatları 70 dolara kadar çıkabilecek.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre; Demon's Souls, Destruction All Stars ve Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition gibi oyunların her biri 69.99 dolardan satışa çıkacak.

Ancak tüm oyunların fiyatı en üst noktaya sabitlenmeyecek. Örneğin, Spider-Man: Mile Morales oyununun normal sürümü 49.99 dolar olacak.

Fiyatı kesinleşen PlayStation 5 oyunları ise şu şekilde: