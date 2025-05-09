Sony Xperia 1 VII tanıtım tarihi belli oldu: İşte özellikleri

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Sony, küresel akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor ve yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 VII'yi 13 Mayıs'ta tanıtacak.

Şirketin Xperia'ya özel YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinlikte, telefonun tüm özellikleri ve beklenen yenilikleri gün yüzüne çıkacak.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xperia 1 VI'nın ardından gelecek bu model, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

ABD PAZARINA GİRİŞ SİNYALLERİ

Etkinlik saati, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için de uygun bir zaman dilimine denk geliyor.

Bu durum, Sony'nin Xperia 1 VII ile birlikte ABD pazarına tekrar giriş yapabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Zira bir önceki model olan Xperia 1 VI, ABD'de resmi olarak satışa sunulmamıştı.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Xperia 1 VII'nin, selefine kıyasla önemli iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Cihazın, Xperia 1 V modelindeki yüksek çözünürlüklü 4K ekranı geri getirebileceği ve günümüzün en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite'i kullanabileceği konuşuluyor.

Ancak tasarım anlamında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, Sony'nin sadık kullanıcı kitlesine hitap etmeye devam edeceği anlamına geliyor.