Sony Xperia V 5, Android 15 güncellemesine kavuştu
Haber Merkezi

Sony, Xperia 5 V akıllı telefonu için Android 15 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 1 GB boyutundaki güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor.

ANDROİD 15 İLE GELEN YENİLİKLER

Android 15 güncellemesi, Xperia 5 V kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte öne çıkanlar:

Özel Alan: Uygulamaları gizli bir alanda saklama özelliği.

Duvar Kağıdı ve Stil: Arayüz kişiselleştirme seçenekleri.

Side sense: Yan kısayol menüsü.

Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Yenilenmiş tasarım ve yeni özellikler.

Açılır Pencere: Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri.

Ses Paylaşımı: Bluetooth LE Audio ile ses paylaşımı.

SIM Ayarları: SIM kart ve mobil veri ayarları.

Sony | Sound Connect: Kulaklık uygulamasının yeni adı.

XPERİA 5 V HAKKINDA

Xperia 5 V, 2023 yılında Android 13 ile piyasaya sürülmüştü. Telefon, 2024 yılında Android 14 güncellemesini almıştı. Android 15, Xperia 5 V için son büyük Android güncellemesi olacak.

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Muhammet Karal
Editor