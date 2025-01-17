Sony Xperia V 5, Android 15 güncellemesine kavuştu

Sony, Xperia 5 V akıllı telefonu için Android 15 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 1 GB boyutundaki güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor.
ANDROİD 15 İLE GELEN YENİLİKLER
Android 15 güncellemesi, Xperia 5 V kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte öne çıkanlar:
Özel Alan: Uygulamaları gizli bir alanda saklama özelliği.
Duvar Kağıdı ve Stil: Arayüz kişiselleştirme seçenekleri.
Side sense: Yan kısayol menüsü.
Hızlı Ayarlar ve Bildirimler: Yenilenmiş tasarım ve yeni özellikler.
Açılır Pencere: Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri.
Ses Paylaşımı: Bluetooth LE Audio ile ses paylaşımı.
SIM Ayarları: SIM kart ve mobil veri ayarları.
Sony | Sound Connect: Kulaklık uygulamasının yeni adı.
XPERİA 5 V HAKKINDA
Xperia 5 V, 2023 yılında Android 13 ile piyasaya sürülmüştü. Telefon, 2024 yılında Android 14 güncellemesini almıştı. Android 15, Xperia 5 V için son büyük Android güncellemesi olacak.
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