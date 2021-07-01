Sosyal medya platformları, ilk raporlarını BTK'ya sundu

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik yapılan başvurulara ilişkin ilk raporlarını BTK'ya gönderdi.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında temsilci atama yükümlülüklerini yerine getirirken, aynı zamanda rapor da sunmak zorunda.

İLK RAPORLAR BTK'YA SUNULDU

Sosyal ağ sağlayıcıları tarafından, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvurularına ilişkin ilk raporlama BTK'ya yapıldı.

BTK yetkilileri, gelen raporlara ve verilere ilişkin bir derleme ve analiz çalışması yapacak.

TÜRKÇE CEVAP ZORUNLU

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri, Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap veriliyor. Sosyal medya şirketleri, söz konusu başvurulara ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu oluyor.

VERİLER ÜLKEMİZDE KALACAK

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulunuyor.