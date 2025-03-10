Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu

Haber Merkezi

Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir süredir erişim problemi yaşanıyor.

X gün içerisinde belli aralıklarla gidip geldi..

Kullanıcılar anasayfalarını yenileyemedi..

Platforma 19:17 itibarıyla hala ulaşılamıyor.

ERİŞİM SORUNU KÜRESEL ÇAPTA

Erişim sorununun küresel çapta yaşandığı gözlemlenirken konuyla ilgili X'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.