SpaceX, ABD'den yılda 25 Starship roketi fırlatma izni aldı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, Teksas'ın Boca Chica üssünden yapacağı Starship roketi fırlatmalarının sayısını artırmak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay aldığını duyurdu.

Yeni izin, daha önceki beş fırlatma sınırına kıyasla büyük bir artışla yılda 25 fırlatmaya kadar imkan tanıyor; bu gelişme, SpaceX'in Joe Biden yönetimi sırasında Teksas Körfez kıyısından fırlatma sıklığını artırma önerisinin bir sonucu olarak geldi.

DONALD TRUMP SAYESİNDE SÜREÇ HIZLANDI

FAA'nın SpaceX'in önerisini onaylaması, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının üzerinden üç ay geçmesinin ardından yayınlanan nihai çevresel değerlendirmenin ardından geldi.

FAA, SpaceX'in Boca Chica'dan yapacağı fırlatmalardaki artışın çevre üzerinde "önemli bir etkisi" olmayacağı sonucuna vardı; ancak kurum, "tamamlanması gereken diğer lisanslama gerekliliklerinin" olduğunu ve "politika, yük, güvenlik, mali sorumluluk ve çevresel etkiler" ile ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

SpaceX, Starship roketlerini başlangıçta uzaya kargo ve 100'e kadar yolcu taşımak için tasarladı ve Musk, yakın gelecekte bu araçlarla Mars'a insanlı görevler planladıklarını sıkça dile getirdi.

Ancak Nisan 2023'teki ilk entegre Starship fırlatması, uçuş sırasında patlayarak bölgedeki nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarını yok eden bir yangına yol açmıştı.

Bu olayın ardından çevre grupları, FAA'ya yetersiz çevresel incelemeler yaptığı gerekçesiyle dava açmış ve Ağustos 2024'te Teksas eyalet ve federal çevre düzenleyicileri, SpaceX'e yerel suları kirlettiği için para cezası vermişti.