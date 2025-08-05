SpaceX durmuyor: 28 Starlink uydusu yörüngeye yerleşti

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, küresel internet ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, 4 Ağustos Pazartesi günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 28 yeni Starlink uydusunu daha başarıyla yörüngeye gönderdi.

YENİDEN KULLANILAN ROKET 21. KEZ UÇTU

Fırlatmada kullanılan Falcon 9 roketinin B-1080 kodlu birinci aşama güçlendiricisi, bu görevle birlikte 21. uçuşunu başarıyla tamamladı.

Güçlendirici, fırlatmadan yaklaşık 8,5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki insansız platforma sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

YÖRÜNGEDEKİ UYDU SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Bu son eklemeyle birlikte SpaceX'in alçak Dünya yörüngesinde işlettiği aktif Starlink uydularının sayısı 8 bini geçmiş durumda.

Şirket, bu mega takımyıldızı ile internete erişimin zor olduğu bölgeler de dahil olmak üzere tüm dünyaya yüksek hızlı internet sağlamayı hedefliyor.