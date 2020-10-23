SpaceX, kamera sorunu nedeniyle Starlink uydu fırlatma görevini iptal etti

SpaceX, Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle Starlink uydu fırlatma görevinin iptal edildiğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya kararlı.

Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 800'ün üzerine çıkaran ABD'li şirket, bu sefer istediğini yapamadı.

GÖREV İPTAL EDİLDİ

SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunun fırlatma görevini iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan fırlatma görevinin Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

TÜM ROKET TESTTEN GEÇECEK

Açıklamada, arıza sonrası güvenlik prosedürü gereği tüm roketin teknik muayeneden geçirilmesi gerektiği, bu işlemin ardından fırlatma görevi için yeniden uygun zaman aralığı tespit edileceği belirtildi.

12 BİN UYDU FIRLATILACAK

Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.