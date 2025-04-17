SpaceX, Starlink servisini hackleyenlere 100 bin dolar ödül verecek

Haber Merkezi

SpaceX, başlattığı hata ödül programı aracılığıyla güvenlik araştırmacılarını Starlink sistemlerini olası güvenlik zafiyetlerine karşı test etmeye teşvik ediyor.

Bu program kapsamında son aylarda 43 farklı güvenlik açığı tespit edildiği ve son üç ayda bir güvenlik açığını keşfedenlere ortalama 913,75 dolar ödeme yapıldığı belirtiliyor.

HATA ÖDÜL PROGRAMI

SpaceX'in hata ödül programı, şirketin büyüyen kullanıcı kitlesinin gizliliğini koruma ve halihazırda 7 binden fazla alçak Dünya yörüngesi uydusuyla hizmet veren uydu ağının sağlamlığını garanti altına alma amacını taşıyor.

ÖDÜLLER GÜVENLİK AÇIĞININ CİDDİYETİNE GÖRE BELİRLENİYOR

SpaceX, tespit edilen güvenlik açıklarına vereceği ödülleri, açığın ne kadar ciddi ve etkili olduğuna göre "durum bazında" değerlendiriyor.

Şirket, büyük ödülü ise 100 bin dolar olarak belirlemiş durumda.