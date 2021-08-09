SpaceX, uzay reklamcılığı şirketiyle ortak oluyor

SpaceX, gökyüzünde reklam yayını yapmayı planlayan bir şirket ile ortak olmaya hazırlanıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, gökyüzünde reklam yayını yapmak için kurulan Kanadalı şirket Geometric Energy ile ortaklık anlaşması imzalayacak.

Şirketin CEO’su Samuel Reid, yörüngeye bir reklam uydusu göndermek üzere SpaceX’le ortaklık kurulacağını resmen doğruladı.

Söz konusu anlaşma ile birlikte uzaya fırlatılacak CubeSat isimli uydu, birçok dev markanın logo ve isimlerini gökyüzüne yansıtacak.

DEV EKRANLI UYDUDAN REKLAM DEVRİ

Geometric Energy'nin SpaceX desteğiyle uzaya göndermeyi planladığı CubeSat uydusu, üzerinde dev bir ekran barındıracak ve parayı veren herkes uyduya reklam verebilecek.

Yayınlanacak reklamın zamanını, parlaklık seviyesini, rengini ve görüneceği bölgeyi yine reklam verenler belirleyecek.

RUSYA DA UZAY REKLAMLARINA İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan, gökyüzünde reklam yayınlamak isteyen tek şirket Geometric Energy değil. Rus şirketi Avant Space, reklamcılığı farklı bir boyuta taşımak için ilk adımları 2020 yılında atmıştı.

Şirket, uzaydan reklam gösterme yeteneğine sahip uzay aracı için lazer düzeneğinin stratosfer testlerinden geçtiğini duyurmuştu.

Avant Space, lazer düzeneğine sahip uyduları uzaya göndererek bir uydu kümesi oluşturacak. Uzaktan yönetilebilir ekranlara sahip olacak uyduların her biri, kilometrelerce piksel oluşturacak ve reklam panosuna dönüşecek.

Uydulardaki lazerler, yalnızca büyük şehirlerin üzerinden geçerken açılacak ve uydular şehir sınırları içerisinde kalarak reklam gösterecek.

Şu anda geliştirilmekte olan bir mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilecek reklam uyduları, herhangi bir aksilik yaşanmazsa 2022 yılında uzaya fırlatılacak.