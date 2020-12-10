SpaceX'in Starship roketi, test uçuşu sonrası patladı

SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği Starship prototipi SN8 roketi, ABD'nin Teksas eyaletindeki tesiste gerçekleşen test sırasında havaya uçtu.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in bir sonraki prototipi SN8'in test sırasında 60 bin feet (18,3 km) yükseleceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Söz konusu test, dün akşam saatlerinde Teksas'taki tesiste gerçekleştirildi.

TEST SIRASINDA PATLADI

Dün gece başlayan test sırasında Starship SN8, herhangi bir sorun yaşanmadan fırlatıldı ve yükselmeye başladı. Ancak dev roket, yere iniş esnasında infilak etti. O görüntüler işte böyle kaydedildi:

Starship'in SN8 prototipi iniş anında patladı

Daha önce test edilen prototip sürümlerde, roketlerin burun konisi ve kanatları bulunmuyordu. Ancak oldukça yükseğe çıkan SN8 sürümünde bu parçalar rokete eklendi.

Ayrıca SN5 ve SN6'da yalnızca tek bir Raptor kullanan SpaceX, SN8'de üç Raptor motoru kullanarak roketin daha çok yükselmesini sağladı.

ELON MUSK'TAN TEBRİK

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.







YÜZDE 30 ŞANS VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yine Twitter üzerinden testle ilgili açıklamalar yapan Elon Musk, havalanan roketin yere sağlam inme şansının yüzde 30 civarlarında olacağını söylemişti.

Testler sırasında her zaman bir şeylerin ters gidebileceğini vurgulayan Musk, bu nedenle SN9 ve SN10 protiplerin hazır olduğunu söyledi.