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AA & Ensonhaber

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketinin yeteneklerinin test edilmesi için yapılan uçuş esnasında kalkıştan kısa bir süre sonra uzay aracıyla bağlantı kesildi ve roketin üst kademesi parçalandı.

Meksika Körfezi ve Karayip Denizi üzerinde gerçekleşen patlamada dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı.

MUSK'TAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın videosunu, "Başarı belli değil ancak eğlence garantili" sözleriyle yayınladı.

Musk, paylaşımında, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı" ifadesini kullandı.

Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun sonraki fırlatışın gelecek ayı geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.