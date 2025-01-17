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İHA

ABD’li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketinden kötü haber..

Roket, Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından test uçuşu için Türkiye saati ile 01.38'de fırlatıldı.

Ancak, görev kontrol merkezi, kalkıştan 8 dakika sonra roketle bağlantısını kaybetti.

"BU BİZE ÜST KADEMEDE BİR ANORMALLİK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Roketin üst kısmı parçalanırken, güçlendirici kısmı olan “Super Heavy” ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü.

SpaceX İletişim Müdürü Dan Huot, "Roketle iletişimimizi kaybettik. Bu, bize esasen üst kademede bir anormallik olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

"EĞLENCE GARANTİLİDİR"

Elon Musk ise sosyal medya hesabından roketin parçalanan bölümünü paylaşarak, "Başarı belirsizdir, ancak eğlence garantilidir!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince semalarında iz bırakan turuncu ışık topları görüldü.

ONLARCA TİCARİ UÇUŞ FARKLI HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi.

Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.