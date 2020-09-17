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    Spider-Man: Miles Morales oyununun oynanış videosu yayınlandı

    Sony'nin özel oyunlarından biri olan Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 5 konsolundaki oynanış görüntüleriyle karşımıza çıktı. İşte yeni Spider Man oyunundan ilk görüntüler...
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 14:30
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    Spider-Man: Miles Morales oyununun oynanış videosu yayınlandı

    Sony, dün akşam düzenlediği etkinlikte PlayStation 5'in fiyatı ile birlikte, konsolda yer alacak bazı oyunlara dair yeni videolar da paylaştı.

    Bu oyunlardan biri olacak ve PlayStation 5 kullanıcılarına özel olarak sunulacak Spider-Man: Miles Morales'in heyecan veren oynanış videosu yayınlandı.

    Spider-Man: Miles Morales’in oynanış videosu

    PLAYSTATION 5'İN GÜCÜNÜ HİSSETTİRECEK

    Yayınlanan videoya baktığımızda, Miles’ın Tinkerer adında yeni bir çeşit düşman ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. PlayStation 5'in tüm gücünden yararlanacak yeni oyun, başta aksiyon sahneleri olmak üzere grafikleri çok güçlü bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

    Ayrıca bu oyunda Miles’in Peter Parker’a göre çok daha farklı bir karakter olduğu gözlemleniyor.

    7 dakikadan uzun olan videoda, oyunun film sahnelerini aratmayacak grafiklere sahip olması herkesin çok büyük bir beklenti içine girmesini sağladı.

    spider-man

    MARVEL'S SPIDER-MAN: MILES MORALES NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    PlayStation 5 için oldukça fazla önem arz eden Spider-Man: Miles Morales, yapılan açıklamalara göre 2020 yılının sonlarında satışa sunulacak

    Büyük bir şehirde istediğiniz her türlü akrobatik hareketi yapacağınız, ağlarınızı fırlatın gezebileceğiniz ve büyük mücadele içine girebileceğiz oyun, yalnızca PlayStation 5 için değil, PlayStation 4 için de yayınlanacak.

    spider-man

    Instagram: @eshteknoloji

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