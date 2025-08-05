Spotify abonelik fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor

Dünyanın en popüler müzik akış servisi Spotify, ABD hariç birçok bölgede Premium abonelik fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

Şirket, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki kullanıcıların önümüzdeki ay içinde e-posta ile bilgilendirileceğini açıkladı.

TÜRKİYE ŞİMDİLİK ZAM KAPSAMINDA DEĞİL

Yapılan ilk kontrollere göre, bu haberin yazıldığı sırada Spotify'ın Türkiye fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Ülkemizdeki son fiyat artışı Şubat 2024'te yapılmıştı.

ZAM KARARININ ARKASINDA NE VAR

Bu zam kararının, Spotify'ın kârlılık hedeflerini tutturamaması sonrası geldiği düşünülüyor.

Şirketin geçtiğimiz haftalarda açıkladığı finansal sonuçlarda abone sayısı artsa da kâr beklentisinin analist tahminlerinin altında kalması, hisselerinde yüzde 11,5'lik bir düşüşe neden olmuştu.