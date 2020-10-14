Spotify, RTÜK uyarısından sonra Türkiye'de temsilcilik açacak

RTÜK'ün lisans için 72 saat süre verdiği Spotify, Türkiye'de temsilcilik açarak lisans almaya karar verdi.

Resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayınlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), open.spotify.com isimli web sitesinin lisansı olmadan yayın yaptığını duyurmuş ve şirkete 72 saatlik bir süre tanınmıştı.

RTÜK tarafından paylaşılan açıklamaya göre Spotify'ın, 72 saat içerisinde üç aylık lisans ücretini peşin olarak ödemediği takdirde web sitesine erişim engeli geleceği bilgisine yer verilmişti.

SPOTIFY LİSANS ALMAYI KABUL ETTİ

Ülkemizdeki kullanıcıları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Spotify, Türkiye'deki çevrimiçi müzik hizmetine devam edebilmek için lisans almayı ve ülkemizde temsilcilik açmayı kabul etti.

Spotify'ın ana merkezinden alınan bilgilere göre ülkemizdeki faaliyetlerine devam etmek isteyen popüler müzik akış servisi, yakında lisans ücretini ödeyerek RTÜK kurallarına uyacak.

Spotify Türkiye'den ise henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapılmış değil.