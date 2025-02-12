Starlink uydu interneti için telefon testleri başladı

Haber Merkezi

Starlink, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin bir yan kuruluşu. Onaylanmış beta test kullanıcıları, sınırlı sayıda yerle birlikte temmuz ayına kadar Starlink uydu bağlantısını ücretsiz kullanabilecek.

Sonrasında, belirli T-Mobile müşterileri ek bir ücret ödemeden özelliğe erişmeye devam ederken, diğer planlara sahip T-Mobile müşterileri ve farklı operatör kullananlar için aylık ücretlendirmeler söz konusu olacak.

ÜCRETSİZ DENEME VE SONRAKİ ÜCRETLENDİRMELER

Şubat ayı sonuna kadar betaya kayıt yaptıran T-Mobile müşterileri, temmuz ayından itibaren aylık 10 dolarlık indirimli fiyattan yararlanabilecek.

ABD'de hücresel hizmetin mevcut olmadığı çoğu açık alanda, T-Mobile Starlink beta sürümüne kayıtlı uyumlu bir iPhone veya Android akıllı telefon, uzaydaki yüzlerce Starlink uydusundan birine otomatik olarak bağlanacak ve hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığında bile iMessage ve SMS mesajlarının gönderilip alınmasına olanak tanıyacak.

T-Mobile, Starlink'in sesli arama ve mobil veri desteğinin daha sonra geleceğini belirtiyor.

IPHONE'LARDA "SAT" İŞARETİ VE UYDU ÖZELLİĞİNİ KAPATMA

Apple, bir destek belgesinde, iPhone'un T-Mobile Starlink gibi operatör tarafından sağlanan bir uydu özelliğini kullandığında durum çubuğunda "SAT" işareti göstereceğini belirtiyor.

Operatör tarafından sağlanan bir uydu özelliğini kapatmak için Ayarlar uygulamasını açın, Hücresel'e dokunun, operatörünüze veya telefon numaranıza dokunun ve Uydu'yu kapatın.

APPLE'IN UYDU BAĞLANTISI VE STARLINK'İN AVANTAJLARI

Apple'ın iPhone 14 ve daha yeni modellerinde uydu bağlantısı özelliği bulunuyor. Bu özellik, acil servislerle iletişimle sınırlıydı, ancak iOS 18 ile iMessage ve SMS mesajları gönderme ve alma yeteneği eklendi.

iPhone kullanıcıları ayrıca uydu aracılığıyla Find My uygulamasında konumlarını güncelleyebilir ve uydu aracılığıyla yol yardımı ayarlayabilir.

Starlink, Globalstar'dan daha büyük bir uydu takımyıldızına sahip ve bağlantı, iPhone'u gökyüzüne elle doğrultmaya gerek kalmadan otomatik olarak sağlanıyor.