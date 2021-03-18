Starship roketinin iniş anına ait etkileyici görüntüler

SpaceX, bu ayın başlarında test edilen Starship SN10 prototipinin etkileyici iniş görüntülerini yayınladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Bu yıl sonuna kadar ilk görevine çıkması beklenen Starship, "SN" serisi prototip sürümleriyle testlerden geçiyor.

SN10, YERE İNDİKTEN SONRA PATLAMIŞTI

Daha önce Starship'in SN8 ve SN9 prototip sürümlerinde yapılan testler sonucunda roket, iniş esnasında patlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise SN10 ile gerçekleştirilen testte roket, başarılı bir şekilde yere inmeyi başardı.

Ancak roket, başarıyla yere inmesinden dakikalar sonra büyük bir gürültüyle havaya uçmuştu.

Starship SN10 prototipi indikten sonra patladı - VİDEO

İNİŞ SÜRECİNİ GÖSTEREN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

SpaceX, Starship SN10 roketinin 4 Mart'ta gerçekleştirdiği testin yeni görüntülerini paylaştı. Etkileyici sahnelerin yer aldığı video, roketin havadaki manevrasından yere inme sürecine kadar farklı açılar sergiliyor.

Starship roketinin iniş anına ait yeni görüntüler - VİDEO

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.