Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı: 70 dolarlık EA FC 26 zirvede

Popüler çevrim içi oyun mağazası Steam, geçtiğimiz haftanın (15-22 Temmuz) Türkiye'deki en çok satan oyunlar listesini yayınladı.

Liste, Türk oyuncuların hem büyük bütçeli yapımlara hem de uygun fiyatlı oyunlara olan ilgisini bir arada gösterdi.

ZİRVENİN DEĞİŞMEZ ADI: EA SPORTS FC 26

Oyuncuların her yıl eleştirse de almaktan vazgeçemediği futbol serisinin son oyunu EA SPORTS FC 26, yüksek fiyatına rağmen haftanın en çok satan oyunu olmayı başardı.

Bu durum, futbol oyunlarının Türkiye'deki sarsılmaz popülaritesini bir kez daha kanıtladı.

İNDİRİMLER LİSTEYİ ŞEKİLLENDİRDİ

Listenin geri kalanında ise indirimlerin gücü dikkat çekti; Euro Truck Simulator 2 ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlar, yüzde 75'lik indirimlerle listeye üst sıralardan girdi.

Black Desert ve Rust gibi uygun fiyatlı ve popüler oyunlar da oyuncuların tercihi olmaya devam etti.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI

EA SPORTS FC 26 - 69.99 dolar

Euro Truck Simulator 2 - 2.52 dolar

Red Dead Redemption 2 - 14.99 dolar

Black Desert - 4.99 dolar

PEAK - 3.99 dolar

Dead by Daylight - 14.99 dolar

Stronghold Crusader: Definitive Edition - 9.44 dolar

RimWorld - 14.39 dolar

Rust - 18.99 dolar

REMATCH - 14.99 dolar