Su altında internet erişimi sağlayan teknoloji: Aqua-fi

Bilim insanları, suyun derinliklerinden de internete bağlanabilmenizi sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirdi.

Her ne kadar günlük hayatta suyun altında internete girme ihtiyacı hissetmesek de dalgıçlar ve belgeselciler için bu durum ciddi bir sorun olabiliyor.

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden mühendisler, deniz ve okyanus derinliklerinden internete bağlanmayı mümkün kılan bir teknoloji geliştirmeyi başardı.

SUYUN ALTINDAN İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLIYOR

Araştırma ekibinin “Aqua-fi” adını verdiği ve tıpkı Wi-Fi gibi çalışan bu teknoloji, dalgıçlara ve belgeselcilere suyun oldukça derinlerinden canlı yayın başta olmak üzere bir çok imkan sunuyor.

RADYO DALGALARIYLA VERİ GÖNDERİYOR

Aqua-Fi teknolojisi dalan kişinin akıllı telefonundan radyo dalgaları vasıtasıyla “ağ geçidi”ne veri gönderiyor. Daha sonra bu, veriler yüzeyde bulunan ve uydu yoluyla internete bağlanan bilgisayara aktarılıyor.

Araştırma ekibinden Basem Şihada “Akademiden ve endüstriden bir çok insan suyun altındaki çevreyi ince ayrıntılarına kadar gözlemek ve keşfetmek istiyor. Yeni teknoloji ile dalgıçlar ve yüzeydeki botta bekleyen ekipler çok daha kolay iletişim kurabilecek. Tamamen kablosuz olarak ilk kez suyun altında internete bağlantı kuruldu.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM İÇİN HENÜZ ERKEN

Araştırma ekibi, ürünün piyasaya sürülmesi için henüz erken olduğunu, bağlantı kalitesini ve iletim gücünü arttırdıktan sonra ürünün ticari üretimine başlanabileceğini söylüyor.