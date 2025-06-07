Suudi Arabistan'ın son iddialı projesi: Kızıldeniz'den Mısır'a köprü

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Suudi Arabistan ve Mısır'ın, iki ülkeyi birbirine bağlamak için Kızıldeniz üzerinden bir köprü veya tünel inşa etme planı yeniden gündeme geldi.

Turizmi ve ticareti canlandırmayı ve Suudi Arabistan'ın iddialı Neom projesini desteklemeyi amaçlayan bu proje, Mısır Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarıyla somut bir hal kazandı.

DEV PROJEDE PLANLAMA AŞAMASI TAMAMLANDI

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir, yakın zamanda düzenlenen bir konferansta Mısır ile Suudi Arabistan arasında bir köprü için planlama aşamasının tamamlandığını söyledi.

Al-Wazir, ülkesinin projeyi her an uygulamaya hazır olduğunu ve köprü yerine bir tünel seçeneğinin de masada olduğunu belirtti.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da,, bu açıklama 2016 yılında Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud tarafından önerilen projenin yeniden canlandığını gösteriyor. Proje, Suudi Arabistan'ın turizm ve teknoloji merkezine dönüşme vizyonunun bir parçası.

Mısır ve Suudi Arabistan'ı ayıran Kızıldeniz'in en yakın noktası, yaklaşık 6,4 km genişliğindeki Tiran Boğazı.

Doğrulanmamış olsa da köprünün daha önce bu alan için önerildiği ve muhtemel yerinin burası olduğu düşünülüyor.

Projenin önündeki en büyük zorlukların ise deniz derinliği, bölgedeki mercan yaşamı, deniz ekosistemi ve uluslararası gemi trafiği olacağı tahmin ediliyor. Bu mühendislik harikasının, çevresel ve lojistik faktörleri dikkatle ele alması gerekecek.

KARGO SEVKİYATI KOLAYLAŞACAK

Kızıldeniz köprüsü, sadece Suudi Arabistan'ın mega projesi Neom'a giden turistlere hizmet etmekle kalmayacak. Aynı zamanda Mısır'ın son on yıldır geliştirdiği daha büyük bir demiryolu kargo ağına da bağlanarak Doğu'dan Batı'ya kargo sevkiyatını kolaylaştıracak.

Bu bağlantı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirirken, bölgenin küresel ticaret yollarındaki önemini de artıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor. Projenin detaylarının ilerleyen dönemlerde netleşmesi bekleniyor.