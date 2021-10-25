Tamamen kopya: Donald Trump'ın sosyal medyasına 30 gün süre verildi

ABD Başkanı Trump'ın kurduğu Truth Social isimli platform, henüz yayına başlamadan yeni bir engellemeyle karşı karşıya kalabilir.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

TRUMP'A YENİ SOSYAL MEDYA: TRUTH SOCIAL

ABD eski Başkanı Trump, başarısız olan ilk sosyal medya denemesinin ardından ikinci kez şansını deniyor. Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı gelecek ay yayına alacak.

KOPYALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

ABD medyası, Truth Social’ın açık kaynaklı platform Mastodon’un neredeyse aynısı olduğunu söylüyor.

Trump’ın sosyal medya platformunun yazılım lisans anlaşmasını ihlal ettiğini aktaran Amerikan basını, Trump Media and Technology Group isimli şirketin yazılımı değiştirmek için 30 günü olduğunu ve aksi takdirde yasal sürecin başlayacağını yazdı.

Mastodon’un kodunu kullanmak ücretsiz ve herkese açık olsa da şirketler, bunu kullanmak için lisans sözleşmesi imzalamak zorunda. Ancak Trump'ın yazılım ekibi, tüm bu kodları izinsiz ve lisanssız kullandı.

YAYINA BAŞLAMADAN TROLLERLE DOLDU

Henüz yayın hayatına başlamayan platformu, trollerin doldurduğu da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Truth Social’da çok sayıda sahte hesap oluşturulduğu ve sahte Donald Trump paylaşımlarının platformda yer aldığı ortaya çıktı.

TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşmasının planlandığını söylemişti.