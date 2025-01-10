TCL, CES 2025'te yeni NXTPAPER telefonlarını ve tabletlerini duyurdu

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TCL, CES 2025'te NXTPAPER 4.0 ekran teknolojisini ve bu teknolojiyi kullanan yeni cihazları sergiledi..

NXTPAPER 11 Plus tableti ve TCL 60 XE NXTPAPER 5G akıllı telefonu, dikkat çeken cihazlar arasında yer alıyor.

NXTPAPER 4.0 TEKNOLOJİSİ

NXTPAPER 4.0, TCL'nin geliştirdiği kağıt benzeri bir ekran teknolojisi. Bu teknoloji, göz yorgunluğunu azaltırken canlı renkler ve net görüntüler sunuyor.

NXTPAPER 4.0, ayrıca Akıllı Göz Konfor Modu ve Kişiselleştirilmiş Göz Konfor Modu gibi yeni özellikler de içeriyor.

NXTPAPER 11 PLUS TABLET

NXTPAPER 11 Plus, 11.5 inçlik büyük bir ekrana sahip. 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan tablet, NXTPAPER 4.0 teknolojisiyle gözleri yormadan uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

TCL 60 XE NXTPAPER 5G

TCL 60 XE NXTPAPER 5G, NXTPAPER 4.0 teknolojisini kullanan bir akıllı telefon. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

TCL K32 ise giriş seviyesi bir akıllı telefon. Bu telefonun da NXTPAPER 4.0 teknolojisini kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.