TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için başvuru süresi uzatıldı TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST heyecanı için son başvurular 20 Şubat'ta sona ermişti. Ancak yeni alınan bir kararla, başvurular 29 Şubat'a kadar devam edecek.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular birkaç ay önce başlamıştı. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST heyecanı, 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL malzeme desteğiyle bu yıl da devam edecek.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek.

Son başvuru tarihi uzatıldı

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular, 20 Şubat 2024 tarihinde sona ermişti.

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır

TEKNOFEST 2024'e teknofest.org adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.