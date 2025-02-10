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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) liderliğinde bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-IX) ekibi, bilimsel çalışmalar için 6 Şubat'ta yola çıkmıştı.

12 Mart’a kadar sürecek olan bu seferde, 16 Türk ve 4 yabancı araştırmacı toplamda 19 proje üzerinde çalışacak. Bu yıl projelerinde başarı gösteren üç lise öğrencisi de, Antarktika’da projelerini test etme fırsatı buldu.

ADEM METAN, BİLİM SEFERİNİ TAKİP ETTİ

Ensonhaber yazarı Adem Metan'ın da yer aldığı TAE-IX ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde 20-22 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Sefer Eğitimi ve Koordinasyon Toplantısı’nda son hazırlıklarını tamamladı.

6 Şubat’ta İstanbul’dan yola çıkan ekip, 8 Şubat’ta Antarktika'ya ulaştı.

SEFER LOJİSTİĞİ VE HAZIRLIKLAR

Sefer için 2 ton bilimsel ekipman ve lojistik malzeme Antarktika'ya ulaştırıldı. Türkiye ile Şili arasında yapılan lojistik iş birliği ve bilim insanı değişim planlamaları başarılı bir şekilde tamamlandı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PROJELER

Seferde, TÜBİTAK Kutup 1001 projeleri sahada hayata geçirilecek. Ayrıca, 4 yabancı araştırmacı ile birlikte çeşitli projeler üzerinde çalışılacak. Antarktika'da uydu ve meteoroloji istasyonlarının bakımları yapılacak, deniz haritalama çalışmaları devam ettirilecek.

TÜBİTAK 2204-C PROJELERİ İLE LİSE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI

TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda yer alan TEKNOFEST birincileri Kabataş Erkek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kayra Ege Altun, Şerif Efe Dartar ve Elif Sena Şahin, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un öncülüğünde Antarktika’da projelerini gerçekleştirme imkanı buldu.

Öğrenciler, “İnsansız Kutup Hava Aracı” projesi kapsamında çeşitli gaz ve iklim ölçümleri yapacak.