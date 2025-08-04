Apple, Aralık 2021'den bu yana en büyük gelir artışını bildirdi

Teknoloji devi Apple, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu açıkladı ve Wall Street beklentilerini aşan sonuçlarla son yılların en güçlü performanslarından birini sergiledi.

Şirket, Aralık 2021'den bu yana en büyük üç aylık gelir büyümesini kaydetti.

BAŞROLDE YİNE IPHONE VAR

Bu rekor büyümenin arkasındaki ana itici güç, yıllık bazda yüzde 13 artışla 44,58 milyar dolar gelir getiren iPhone satışları oldu.

Mac satışları da yüzde 15'lik bir büyümeyle şirketin en hızlı büyüyen iş kolu olurken, iPad ve giyilebilir cihazlar kategorilerinde ise düşüş yaşandı.

TIM COOK'TAN YAPAY ZEKA İÇİN SATIN ALMA SİNYALİ

CEO Tim Cook, yapay zekayı "yaşamımızın en derin teknolojilerinden biri" olarak nitelendirerek bu alandaki yatırımlarını "önemli ölçüde" artırdıklarını belirtti.

Cook ayrıca, Apple'ın yapay zeka yol haritasını hızlandıracak şirketleri satın almaya açık olduğunun da sinyalini verdi.