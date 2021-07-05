Teknoloji baronlarına olan nefret büyüyor

‘Teknoloji baronları’ olarak anılan Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlere karşı oluşan rahatsızlık artmaya başladı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte, özellikle teknoloji şirketleri ciddi oranda büyüdü. Bu sayede Amazon kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Microsoft kurucusu Bill Gates ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gibi isimler servetlerine servet kattı.

'Teknoloji baronları' olarak anılan bu isimler, her ne kadar tüm dünyanın konuştuğu ve önem verdiği kişiler olsa da son zamanlarda kendilerine karşı ciddi bir tepki var.

BEZOS'A KARŞI İMZA KAMPANYASI

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un, Blue Origin ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacağını duyurmasının ardından, Bezos’un dünyaya dönmesini istemeyenler imza kampanyası başlatmıtşı.

Öte yandan, Bezos’un şirketi Amazon’un küçük esnafı bitirmesi uzun yıllardır tepkilere neden oluyor.

YATIRIMCILAR ELON MUSK'A TEPKİLİ

Elon Musk’ın, her attığı tweet ile kripto para dünyasında ciddi dalgalanmalara sebep olması, özellikle küçük yatırımcıda gittikçe artan nefrete dönüşmüş durumda. Musk’ın piyasayı manipüle ettiğine dair iddialar son dönemde sıklıkla dile getiriliyor.

BILL GATES'İN KORONA AÇIKLAMALARI

Bill Gates ise, özel hayatıyla ilgili sarsıcı iddiaların dışında, koronavirüs döneminde sık sık yaptığı açıklamalarla dikaktleri üzerine çekmişti. Gates'in koronavirüsle neden yakından ilgilendiğini merak eden insanlar, ortaya birçok komplo teorisinin çıkmasına neden olmuştu.

Bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biri olan Gates, ayrıca boşandıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme gelmiş ve eski çalışanları, onu zorba ve kadın avcısı olarak nitelendirmişti.

Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in, birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.







MARK ZUCKERBERG VE GİZLİLİK SORUNLARI

Mark Zuckerberg’in sosyal medya devi Facebook ise yıllardır bilgi satışı ve veri gizliliği gibi konular nedeniyle eleştirilerin odağında.

Özellikle ABD’de Donald Trump’ın kazandığı seçim sonrasında patlak veren skandallar, Facebook’un güvenilirliği konusunda tüm dünyada ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

Facebook’un pandemide yalan haberlerin ve komplo teorilerinin yayılmasına aracılık etmesi ve bu haberleri engelleyememesi de Zuckerberg'e olan nefreti artırdı.

Ayrıca yıl başında WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklaması, tepki ve nefretleri daha da artırdı.

Milliyet'ten Can Çırnaz'ın haberine göre koronavirüs salgını döneminde dünyanın ‘teknoloji baronları’ olarak adlandırılan isimlerin servetlerine yaklaşık 400 milyar dolar daha katması, milyonlarca kişinin ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu isimlere karşı oluşan nefreti körüklüyor.

Pandemi döneminin utlra zenginler için bir fırsat sahnesine dönüşmesi özellikle ABD’de tartışmalara neden oluyor..



Sol bloğun ABD’de önemli temsilcilerinden Senatör Bernie Sanders, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Bence Bezos, Zuckerberg ve Musk gibi, daha önce yaşanmamış bir ekonomik zorluk döneminde bile, tiksindirici biçimde zenginleşen isimlere daha fazla tahammül edemeyiz.” dedi.



