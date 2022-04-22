Telefon kullanımını 1 saat düşürmek, kaygı seviyesini azaltıyor

Almanya’da araştırmacılar, akıllı telefon kullanımını azaltmanın etkilerine dair yeni araştırmasını yayınladı.

Özellikle koronavirüs döneminde artan telefon kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "akıllı telefon bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise özellikle çocuklarda baş gösteren bağımlılık konusunda aileleri uyarıyor.

Almanya’da araştırmacılar, akıllı telefon kullanımını azaltmanın etkilerine dair yeni bulgularını paylaştı.

Kullanım 1 saat azalınca yaşam kalitesi artıyor

Yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon kullanımını günde sadece bir saat azaltmak insanların kaygı seviyesini azaltırken, hayattan daha memnun olmalarını sağlıyor ve egzersiz yapma olasılıklarını da artırıyor.

Ruhr-Universität Bochum'daki Akıl Sağlığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nden Dr. Julia Brailovskaia, "Akıllı telefonu tamamen bırakmanın ve günlük kullanımını bir saat azaltmanın yaşam tarzı ve esenliği üzerinde olumlu var. Kullanımı azaltan grupta bu etkiler daha uzun sürdü, yani tamamen bırakan gruba göre daha istikrarlıydı." dedi.

Katılımcılarda, aynı zamanda yaşamdan memnuniyet duymak ve fiziksel açıdan aktif olmak için harcanan zaman artarken, depresyon ve anksiyete semptomlarının yanı sıra nikotin tüketiminde de düşüş gözlemlendi.

Dünya genelinde insanlar, akıllı telefon ekranlarıyla günde ortalama üç saatten fazla zaman harcıyor. Dr. Brailovskaia'ya göre, daha iyi hissetmek için akıllı telefonlardan tamamen vazgeçmek yerine kullanım süresini azaltmak daha iyi sonuçlar veriyor.