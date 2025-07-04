Telefonlara enerji etiketi geldi: İşte en uzun şarj ömrü sunan markalar

Avrupa Birliği'nin (AB) başlattığı yeni enerji etiketi programı, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok merak ettiği konulardan biri olan batarya ömrü hakkında önemli veriler sunmaya başladı.

Bu etiketler, bir cihazın pilinin teorik olarak kaç şarj döngüsüne dayanabileceğini göstererek markalar arasında şeffaf bir karşılaştırma imkanı sağlıyor.

SAMSUNG ZİRVEDE, IPHONE VE PIXEL GERİDE KALDI

AB'nin resmi ürün kayıt sistemindeki verilere göre, Samsung birçok amiral gemisi ve orta segment telefonunda (Galaxy S25/S24 serisi gibi) 2 bin şarj döngüsü vadederek rakiplerine büyük bir fark atıyor.

Buna karşılık, Apple'ın en yeni iPhone 16 serisi ve Google'ın Pixel 9 serisi de dahil olmak üzere tüm modelleri 1.000 şarj döngüsü ile derecelendirilerek Samsung'un gerisinde kalıyor.

DİĞER MARKALARDA DURUM NE

Listede Nothing ve Sony gibi markalar 1.400 şarj döngüsü derecelendirmesiyle güçlü bir performans sergilerken, OnePlus ve Motorola'nın çoğu modeli 1.000-1.200 döngü aralığında yer alıyor.

Bu rakamlar, telefonların uzun vadeli batarya ömrü beklentileri konusunda tüketicilere ilk kez bu kadar net bir referans noktası sunuyor.

BU RAKAMLAR NE KADAR GÜVENİLİR

Samsung'un bu etkileyici rakamlara nasıl ulaştığı ve bu teorik döngü sayılarının gerçek dünya kullanımını ne kadar doğru yansıttığı teknoloji çevrelerinde merak konusu oldu.

Veritabanı tüketiciler için harika bir başlangıç ​​noktası olsa da üreticilerin farklı pil kimyaları ve test koşulları hakkında çok daha şeffaf bilgi sağlaması bekleniyor.