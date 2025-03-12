Telegram'dan Android kullanıcıları için büyük yenilik

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Artık Android'deki Telegram kullanıcıları, video ve ses içeriklerini televizyonlarına kolayca aktarabilecek. Bu özellik, özellikle içerikleri daha büyük ekranda izlemek veya başkalarıyla paylaşmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

YILDIZLI MESAJLAR 2.0 VE ETİKETLEME

Güncelleme, "Yıldızlı Mesajlar 2.0" özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yıldızlı mesajlarına etiketler atayabilecek.

Böylece kaydedilen mesajlar daha iyi sıralanabilecek ve düzenlenebilecek. Özellikle önemli mesajları veya medya dosyalarını sıkça kaydeden kullanıcılar için bu özellik, büyük bir kolaylık sağlayacak.

BAĞLI CİHAZ YÖNETİMİ KOLAYLAŞTI

Telegram'ın yeni güncellemesiyle birlikte, bağlı cihazları yönetmek de daha kolay hale geldi. Güncellenen arayüz, etkin oturumların daha net bir genel görünümünü sunuyor ve cihazların daha kolay bağlantısının kesilmesine olanak tanıyor.

Bu geliştirme, kullanıcıların hesapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayarak güvenliği artırıyor.

Telegram, gizliliğe ve hıza odaklanan bir mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor.