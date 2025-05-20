Telegram'dan dev operasyon: 35 milyar dolarlık Çin siber suç pazarı çökertildi

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Popüler mesajlaşma platformu Telegram, siber suçla mücadelede önemli bir adım atarak, 2021'den beri faaliyet gösteren ve milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığı tahmin edilen en büyük iki yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee'yi çökertti.

Çin merkezli bu platformların, siber suçlulara ve dolandırıcılara hizmet vererek 35 milyar dolardan fazla para kazandığı belirtiliyor.

Huione Guarantee, Telegram'dan kaldırıldıktan sonra tüm faaliyetlerine son vereceğini doğrularken, blockchain araştırma şirketi Elliptic bu pazar yerlerinin kapanmasının çevrimiçi dolandırıcıları ciddi şekilde etkileyeceğini öngörüyor.

Bu platformlar, çalınan veriler, kara para aklama hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı için önemli kaynaklar olarak hizmet veriyordu.

HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Huione Guarantee'nin sahibi olan Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerini desteklemekle" suçlandı ve kara para aklama endişesiyle ABD finans sisteminden engellendi.

Grubun ayrıca Kuzey Kore'nin siber soygunlarından en az 37 milyon dolar ve 'domuz kesimi' dolandırıcılığından da 36 milyon dolar akladığından şüpheleniliyor.

Telegram'ın bu pazar yerlerini kapatma kararının, ABD Hazine Bakanlığı'nın son endişeleriyle doğrudan bağlantılı olmayabileceği belirtilirken, Wired daha önce Telegram'ın kripto para dolandırıcılığı amaçlı kara para aklamada kullanılan binlerce hesabı yasakladığını bildirmişti.

Bir Telegram sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin hizmet şartları tarafından yasaklandığını ve keşfedildiğinde her zaman kaldırıldığını." vurguladı.