Tesla'nın insansı robotu Optimus'a Çin engeli: Üretim gecikebilir

Haber Merkezi

Tesla'nın büyük beklentilerle geliştirdiği insansı robotu Optimus'un üretim takvimi, Çin ile ABD arasındaki artan ticaret anlaşmazlığının bir sonucu olarak sekteye uğrayabilir.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın son kazanç açıklaması toplantısında, Çin'in nadir toprak minerallerinin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların Optimus üretimini etkilediğini belirtti.

Musk, üretimin özellikle bir "mıknatıs sorunu" nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ayrıca, Tesla'nın bu konuyu Çinli yetkililerle görüştüğünü ve Optimus üretiminde bu kritik malzemelerin kullanımı için lisans almayı umduklarını da sözlerine ekledi.

ÇİN'İN İHRACAT KISITLAMALARININ NEDENİ

Çin hükümeti, ABD'nin artan gümrük vergilerine bir yanıt olarak, yakın zamanda yedi nadir toprak mineralini ihracat kontrol listesine eklemişti.

Bu mineraller, hem sivil hem de askeri uygulamalara sahip olmaları nedeniyle çift kullanımlı ürünler olarak sınıflandırılıyor.

Pekin yönetimi, optik lazerler, radar cihazları, rüzgar türbini mıknatısları ve jet motoru kaplamaları gibi ileri teknolojilerde kullanılan bu minerallerin ihracatlarına kısıtlama getirdi.

Bu durum, Tesla gibi bu minerallere bağımlı olan şirketler için tedarik zinciri sorunları yaratma potansiyeli taşıyor.

MUSK: "OPTİMUS ASKERİ AMAÇLI DEĞİL"

Elon Musk, Çin'in endişesinin, bu nadir toprak minerallerinin askeri amaçlarla kullanılmaması yönünde olduğunu açıkladı.

Musk, "Çin, bunların askeri amaçlarla kullanılmadığına dair güvence istiyor ki açıkçası kullanılmıyorlar. Bunlar sadece insansı bir robota giriyor." diyerek Optimus projesinin tamamen sivil amaçlı olduğunu vurguladı.