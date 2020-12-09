The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, çalışanlarına 10 milyar lira değerinde hisse dağıttı

İngiliz teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin (10 milyar lira) değerindeki hisselerini şirket personeline dağıttı.

THG kısaltmasıyla bilinen İngiliz merkezli teknoloji ve e-ticaret şirketi The Hut Group, Matthew Molding ve John Gallemore tarafından 2004 yılında kuruldu.

2017 yılından itibaren İngiltere'deki en değerli özel şirketlerin arasına adını yazdıran THG, son aylarda hisse fiyatını yüzde 25 artırmayı başardı.

CEO'DAN ÇALIŞANLARA 10 MİLYARLIK HEDİYE

The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 10 milyar lira (1 milyar sterlin) değerindeki şirket hisselerini 74 personeline hediye etti.



Hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.





"ARTIK DAHA FAZLA MİLYONERİMİZ VAR"

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki CEO, "İngiltere şirket tarihinde, artık diğer bütün şirketlerden daha fazla milyonere sahibiz. Hisseleri çalışanlara hediye ettik ve hiç kimseden ödeme almadık. Bu sayede pek çok hayatı değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Molding'in şirkette halihazırda 1,6 milyar sterlin değerinde, yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.