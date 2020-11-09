Ticaret Bakanlığı, efsane cuma indirimleri için inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında birçok e-ticaret sitesinde farklı isimlerle karşımıza çıkan indirimlerle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi, çeşitli indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor.

"Efsane cuma, "Süper cuma ve "Şahane cuma" gibi isimlerle karşımıza çıkan kampanyalar kapsamında, bazı ürün fiyatlarına çeşitli indirimler uygulanıyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN İNCELEME

Son yıllarda indirimden daha çok tüketiciyi alışverişe teşvik etmek için yapılan bu tür kampanyalara, Ticaret Bakanlığı el attı. Bakanlık, aykırılıkların tespiti halinde sorumlulara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunulan COVİD-19 salgınının da etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekân sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkânı sunması nedeniyle 'online mesafeli alışverişleri' tercih ettiği gözlemlenmektedir.

Ancak online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama vb. birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir."





TÜKETİCİLER DİKKAT ETMELİ

Bu kapsamda tüketicilerin mağdur olmamak, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin şu hususlara dikkat etmeleri istendi:



"Alışveriş öncesi tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti tam ve doğru olarak belirlemeleri ve bütçeleri ile harcamaları arasındaki dengeyi gözetmeli.

Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı ve gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri vb. yerlerden gerekli sorgulamanın yapılması; satışa sunulan ürün fiyatının özellikle standart nitelikteki ürünler için diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılmalı.

Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü yapılmalı.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerine ilişkin olarak satıcı veya sağlayıcının internet sitesine ilişkin yönlendirmenin yapıldığının adres çubuğundan kontrol edilmeli.

Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğini kontrol edilmeli.

Özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma yapılmalı."

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