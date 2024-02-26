TikTok Türkiye sözcüsünden müstehcen içerik açıklaması: Yapay zeka kullanıyoruz TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, şirket olarak müstehcen içerikleri tespit ve önleme konusunda gelişmiş yapay zeka teknolojileri kullandıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, şirketin attığı adımlar hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

"2024'te de içerik üreticilerini teşvik etmek ve onları yaratıcı projelerle desteklemek hedefimiz olacak." diyen Gelen, kullanıcıların TikTok deneyimlerini daha kişisel ve güvenli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

TikTok kullanıcılarının güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Gelen, bunun için de farklı önlemler, tedbirler ve araçlar geliştirdiklerini dile getirdi.

"Yapay zeka ile kötü niyetli içerikleri tespit ediyoruz"

Gelen, güvenli dijital deneyimleri sağlamak için yapay zeka tabanlı içerik moderasyonu ile kötü niyetli içerikleri tespit edip kaldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

TikTok olarak gençlerimizin kendilerini sanal dünyada güvende hissetmelerini sağlamak adına sürekli güncellenen politikalar ve etkileşimli eğitim materyalleriyle bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz.



Bu çabalarımızla genç kullanıcılarımıza, yaratıcı ifadelerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform sunmayı sürdürüyoruz.



Son olarak, 13-18 yaş grubu kullanıcıların ekran süresini otomatik olarak 60 dakikayla sınırladık ve izlemeye devam edebilmeleri için şifre girme zorunluluğu getirdik.



Bu ve bunun gibi uygulamalarla platformumuzu gençler için daha güvenilir bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz.

TikTok olarak kullanıcı güvenliğine büyük önem verdiklerini ve her ihlali ciddiye aldıklarını vurgulayan Gelen, geçen yıl platformda uygunsuz içerikleri tespit etmek ve hesapları kapatmak için moderasyon ekibi ve yapay zeka tabanlı sistemle etkin şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

"Geçen yıl 16,5 milyon içeriği inceledik"

Gelen, güvenlik politikaları ve kullanıcı gizliliğine verdikleri öneme dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: