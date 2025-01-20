TikTok'un ABD'de yasaklanması diğer uygulamalara yaradı

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TikTok'un ABD'de yasaklanması, kullanıcıların alternatif platformlara yönelmesine neden oldu.

Çin merkezli RedNote uygulaması, TikTok kullanıcıları arasında popülerlik kazanırken, dil öğrenme uygulaması Duolingo da bu durumdan faydalanıyor.

REDNOTE'A GEÇİŞ VE DUOLINGO'NUN YÜKSELİŞİ

TikTok kullanıcıları, ABD'deki yasak nedeniyle RedNote'a geçiş yapmaya başladı.

Ancak, RedNote'un şu anda sadece Çince dil desteği sunması, Duolingo'nun Mandarin dil kurslarına olan talebi artırdı.

Duolingo, ABD'deki Mandarin kurslarına kayıtların yüzde 216 arttığını açıkladı.

REDNOTE'TAN ÖNLEM

RedNote, ABD'deki kullanıcıların platformu etkilemesini önlemek için yabancı IP adreslerini filtrelemeyi planlıyor.

Ayrıca RedNote, uygunsuz içerik paylaşan ABD'li kullanıcıların hesaplarını yasaklamaya başladı.

Instagram gibi diğer sosyal medya platformları da TikTok kullanıcılarını çekmeyi hedefliyordu. Ancak, TikTok kullanıcılarının RedNote'a yönelmesi, bu beklentileri boşa çıkardı.

TİKTOK YENİDEN AÇILDI

Son olarak, TikTok'un ABD'de sadece 14 saat yasaklı kaldığını ve ardından erişime açıldığını hatırlatalım. Ancak, uygulamanın geleceği henüz belirsizliğini koruyor.