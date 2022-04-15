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    Tim Cook: App Store dışından uygulama yüklemeyin

    Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcıları App Store dışından uygulama yüklememeye çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:39
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    Tim Cook: App Store dışından uygulama yüklemeyin

    Android işletim sistemi her ne kadar resmi mağaza dışından uygulama yüklemeye izin verse de iOS'ta sadece App Store üzerinden uygulama yüklenebiliyor.

    Bazı kullanıcılar ise telefonların yazılımını değiştirerek Apple'ın bu engelini aşabiliyor. Ancak Apple'a göre bu durum, kullanıcılar için oldukça tehlikeli.

    Tim Cook uyardı

    Apple CEO'su Tim Cook, resmi olmayan kaynaklardan uygulama indiren kullanıcıların dolandırıcıların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

    ABD'de düzenlenen Global Gizlilik Zirvesi etkinliğinde açıklamalarda bulunan Apple CEO'su, "iPhone'da doğrulanmamış uygulamalara izin vermek zorunda kalırsak, istenmeyen ciddi sonuçlar doğabilir.

    Böyle bir şeye izin verirsek, veri toplayan şirketler,gizlilik politikalarımızı aşabilir ve kendi istekleri dışında kullanıcılarımızı tekrar izleyebilirler." ifadelerini kullandı.

    ios

    Avrupa Birliği, Apple'a baskı yapıyor

    Apple, uygulama mağazası politikaları üzerinde küresel bir inceleme altında. AB, Apple'ı App Store dışından uygulamaların yüklenmesine izin vermeye zorlayacak bir yasa üzerinde çalışıyor.

    Apple'ın platformundaki hakimiyetini tehdit edecek ve geliştiricilerden komisyon alma kabiliyetini potansiyel olarak sınırlayacak bu yasa, gelecekte Apple'ın istemediği adımlar atmasına neden olabilir.


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