Tim Cook endişeli: iPhone 17 üretiminde sorunlar var

Haber Merkezi

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi olması beklenen iPhone 17 serisinin üretimi, önemli bir malzeme kıtlığı nedeniyle tehlikeye girmiş olabilir.

Düşük termal genleşme katsayısına (düşük CTE) sahip özel bir fiberglas kumaşın tedarikinde yaşanan sıkıntılar, şirketin üretim planlarını aksatma potansiyeli taşıyor.

Bu özel malzeme, akıllı telefonların içinde ısıyı dağıtmak ve sıcaklık değişimlerinin neden olduğu iç bileşenlerdeki gerilimi azaltmak için hayati öneme sahip.

Dolayısıyla, bu kumaş olmadan iPhone 17 serisinin üretilmesi mümkün görünmüyor ve bu durum Apple CEO'su Tim Cook'u endişelendiriyor.

TEDARİK ZİNCİRİ ALARMI VE IPHONE 17'NİN ÖNEMİ

Apple yönetiminin, tedarik zincirindeki bu darboğazı aşmak için her gün baskı yaptığı belirtiliyor.

iPhone 17'nin zamanında piyasaya sürülmesi, sadece şirketin bir sonraki ana ürünü olması nedeniyle değil, aynı zamanda Apple için yeni bir tasarım ve ürün stratejisi dönemini başlatması beklendiği için de büyük önem taşıyor.

Söylentilere göre Apple, iPhone 17 ile birlikte tasarımda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Özellikle Pro modellerinde, Google Pixel telefonlarını andıran çok daha büyük bir kamera adasının yer alacağı konuşuluyor.

YENİ MODEL BEKLENTİSİ: IPHONE 17 AIR GELİYOR

iPhone 17 lansmanının en dikkat çekici yeniliklerinden birinin ise yeni bir modelin tanıtılması olacağı öngörülüyor.

Sektördeki birçok kaynak, Apple'ın mevcut "Plus" modelini üretimden kaldırarak yerine çok daha ince ve estetiğe odaklanan "iPhone 17 Air" modelini getireceğini iddia ediyor.

Bu yeni modelin, özellikle tasarım ve inceliği ön planda tutan kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor. Temel model iPhone 17'nin ise tasarım açısından büyük ölçüde iPhone 16 ile benzerlik göstereceği tahmin ediliyor.

REKABET VE EKONOMİK BASKILAR

Düşük CTE fiberglas kıtlığının yanı sıra, Apple'ın gümrük vergilerinin olası etkileri konusunda da endişeleri bulunuyor.

Şirketin geçici muafiyetleri olsa da, üretimi Çin dışına taşıma sürecinin yavaş ilerlemesi ve diğer ülkelerde de gümrük vergileriyle karşılaşma olasılığı, maliyet baskısı yaratıyor.