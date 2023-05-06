Tim Cook: İşten çıkarma planımız yok Ekonomik sarsıntıları en az zararla atlatmaya çalışan Apple, işten çıkarmaları son çare olarak görüyor ve henüz böyle bir karar almayı düşünmüyor.

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Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, aralık ayında açıklanan işten çıkarmalara Amerikan teknoloji şirketleri öncülük etti.

Apple: İşten çıkarma son çare

Şimdiye kadar birçok teknoloji şirketi binlerce çalışanı işten çıkarsa da Apple henüz böyle bir adım atmış değil.

Ekonomik sarsıntıları en az zararla atlatmaya çalışan Apple CEO'su Tim Cook, işten çıkarmaları son çare olarak görüyor.

Bununla birlikte Cook, Apple'ın maliyetleri düşürdüğünü ve işe alım hızını yavaşlattığını söyledi.

Yılın ikinci mali çeyrek raporunu kısa bir süre önce yayınlayan Apple, 94,8 milyar dolar gelir ve 24,1 milyar dolar kâr elde etmeyi başardı.

Tim Cook, maliyetleri yönetebilmek için farklı yollar uygulamaya koyacaklarını, ancak yine de kesinlikle işten çıkarma olmayacağının garantisini veremeyeceğini belirtti.