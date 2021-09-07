Toshiba: Çip krizi 2023'e kadar sürecek

Toshiba direktörü Takeshi Kamebuchi, çip krizinin 2023'e kadar devam edeceğini düşünüyor.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan ve başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi, aylar geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil.

Birçok ülke, çip üretimine dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör yetkilileri gelecek için pek de umutlu konuşmuyor.

KRİZ, 2023'E KADAR DEVAM EDEBİLİR

Toshiba direktörü Takeshi Kamebuchi, oyun dünyasının geleceği için bazı kötü haberler verdi. Önemli çip üreticilerinden birisi olan Toshiba'nın direktörü Kamebuch, çiplere duyulan talepten dolayı arzın 2022'e Eylül'e kadar düzelemeyeceğini ve bu yüzden sıkıntıların 2023'e kadar devam edeceğini söyledi.

KONSOL MERAKLILARINA KÖTÜ HABER

Çip krizinin 2023'e kadar devam etmesi demek PlayStation 5, Xbox Series X ve Switch üretiminin gelecekte daha fazla aksayacağı anlamına geliyor.

Daha önce oyun konsollarında yaşanan stok sıkıntısı, görünüşe göre önümüzdeki aylarda da düzelmeyecek.