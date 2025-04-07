Trump etkisi: Apple, iPhone üretimini Çin'den ABD'ye taşıyacak mı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor. Özellikle üretiminin büyük bir kısmını Çin'de gerçekleştiren Apple, bu durumdan en çok etkilenen şirketlerden biri.

Ancak, sektör uzmanlarına göre, Apple'ın üretimini ABD'ye taşıması pek olası değil.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ APPLE'I ZORLUYOR

9 Nisan'da yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergileri, Apple'ın üretim merkezlerinin bulunduğu birçok ülkeyi etkiliyor.

Özellikle Çin, yüzde 54'lük yüksek bir vergi oranıyla en çok etkilenen ülke konumunda. Apple'ın üretim yaptığı Hindistan, Vietnam, Brezilya ve Malezya gibi diğer ülkeler de bu vergilerden nasibini alacak. Bu durum, Apple'ın ürünlerinin fiyatlarını artırma riskini de beraberinde getiriyor.

APPLE'IN ÜRETİMİNİ ABD'YE TAŞIMA İHTİMALİ

Analistlere göre, Apple'ın üretimini ABD'ye taşıması pek olası değil. İlk olarak, şirketin mevcut üretim altyapısını tamamen değiştirmesi çok büyük bir maliyet anlamına geliyor. Ayrıca, bu süreç zaman alıcı ve karmaşık.

İkinci olarak, Apple'ın üretimini ABD'ye taşıması, ürünlerinin fiyatlarını önemli ölçüde artırabilir ve bu da tüketicileri olumsuz etkileyebilir.

APPLE ALTERNATİF ÇÖZÜM ARIYOR

Apple, gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için alternatif çözümler aramaya devam ediyor. Şirket, tedarik zincirini çeşitlendirme, üretim maliyetlerini düşürme veya ürün fiyatlarını yeniden değerlendirme gibi stratejiler geliştirebilir.