Donald Trump ve Elon Musk ikilemi: Samsung milyarlarca dolar kaybedebilir

Haber Merkezi

Samsung, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altındaki CHIPS Program Ofisi'nde yaşanan personel kesintileri nedeniyle milyarlarca dolarlık ABD yarı iletken sübvansiyonuna erişimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

CHIPS ve Bilim Yasası kapsamındaki sübvansiyon ödemelerini denetleyen ofisin, Elon Musk'ın DOGE'si (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) tarafından personelinin çoğunun görevden alındığı bildirildi.

Bu gelişme, Samsung gibi büyük çip üreticileri için kritik fonlamanın gecikmesi veya iptali konusunda büyük endişelere yol açarak, ABD yarı iletken tedarik zincirindeki yatırımları olumsuz etkileyebilir.

TRUMP YASAYI İPTAL ETMEK İSTİYOR

Başkan Trump, göreve geldiğinden beri ABD'de yarı iletken üretimini artırmayı amaçlayan CHIPS Yasası'nı iptal etmek istediğini sık sık dile getirdi.

Chosun'un haberine göre, CHIPS Program Ofisi'ndeki (CPO) 150 çalışandan yaklaşık 120'sinin görevine son verildi.

Bu durum, Samsung ve SK Hynix gibi şirketlerin, yarı iletken üretimlerini genişletmek için kullanmayı planladıkları vadedilen sübvansiyonları alıp alamayacağı konusunda büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Kıdemli bir Koreli-Amerikalı yetkili, Samsung ve SK Hynix'in sübvansiyonlarını alıp alamayacağı konusunda ciddi endişeler dile getirdi.

CHIPS Ofisi'ndeki personel kesintileri, bu şirketlerin geleceğini belirsizleştiriyor. Samsung ve SK Hynix, bu fonları ABD'deki yarı iletken üretimlerini genişletmek için kullanmayı planlamıştı, ancak bu fonların akıbeti şu an için belirsizliğini koruyor.