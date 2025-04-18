Trump yönetimi ABD'de DeepSeek'i yasaklamak istiyor

Haber Merkezi

ABD hükümeti, Çin'in yapay zeka alanındaki yükselişini engellemek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

New York Times'ın haberine göre, Trump yönetimi Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'i hedef alarak, şirketin ABD teknolojisi satın almasını engellemek istiyor.

Daha önce NVIDIA'nın Çin'e yapay zeka çipi satışını kısıtlayan ABD hükümeti, şimdi de DeepSeek'i mercek altına aldı.

MECLİS SORUŞTURMASI NVIDIA'YI ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR

Çin'den kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerini araştırmakla görevli Temsilciler Meclisi Seçme Komitesi, NVIDIA'nın Asya genelindeki çip satışlarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Bu soruşturma, teknoloji devinin Çinli şirketlerle olan ticari ilişkilerini incelemeye yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası olarak görülüyor.

Meclis, NVIDIA'nın DeepSeek'e yapay zeka geliştirme için kritik öneme sahip teknolojileri bilerek sağlayıp sağlamadığını ve bunun ABD düzenlemelerini ihlal edip etmediğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

ABD hükümetinin Çin için tasarlanan H20 AI işlemcisinin ihracatını kısıtlama kararı, NVIDIA'yı potansiyel olarak 5,5 milyar dolarlık bir kayıpla karşı karşıya bırakabilir.

Şirket, şu anda durumu değerlendiriyor ve bu kısıtlamaların olası sonuçlarına hazırlanıyor.

ABD'NİN ÇİN'E YÖNELİK TEKNOLOJİ KISITLAMALARI

ABD, 2022'den itibaren NVIDIA'nın en güçlü çiplerinin Çin'e ihracatını yasakladı. Bu kararın arkasında, Çin'in ileri teknolojileri kendi askeri yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanabileceği endişesi yatıyor.

Trump yönetimi, ABD'nin küresel yapay zeka yarışındaki liderliğini her ne pahasına olursa olsun sürdürmek istiyor. Bu nedenle, Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamalarının artarak devam etmesi bekleniyor.