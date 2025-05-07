TSMC, 2 nm yarı iletken üretimi için Apple ve diğer müşterilerden rekor talep bekliyor

Haber Merkezi

TSMC, müşterilerinden 3nm yonga üretimine yönelik güçlü bir talep görürken, yeni raporlar TSMC 2nm işlem düğümüne yönelik talebin şimdiye kadarki tüm süreçlerden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

İşlem düğümü küçüldükçe, çipe daha fazla transistör sığdırılarak hız ve enerji verimliliği artıyor; örneğin iPhone 17 serisi bu yıl TSMC'nin üçüncü nesil 3nm (N3P) teknolojisiyle üretilen A19 serisi işlemcilerle gelecek.

TSMC 2NM TEKNOLOJİSİNDE BÜYÜK ATILIM

TSMC 2nm düğümüyle FinFET transistörlerinden, akım sızıntılarını azaltan ve performansı artıran Gate All Around (GAA) teknolojisine geçiş yapıyor.

Bu yeni işlem düğümünün, ikinci nesil 3nm (N3E) üretimine kıyasla hızda yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir iyileştirme sunması bekleniyor.

APPLE VE DİĞER DEVLER SIRADA

Apple'ın, gelecek yıl iPhone 18 serisiyle TSMC 2nm sürecini kullanmaya başlayarak bu düğüm için en büyük müşteri olması bekleniyor.

AMD de Zen 6 Venice CPU'larında 2nm yongaları kullanacağını duyuran ilk şirketler arasında yer alıyor.

TSMC'nin yıl sonuna kadar makul sayıda TSMC 2nm yongası üretmesi ve 2025'te 50 bin adet 2nm yonga üretimine ulaşması hedefleniyor.