TSMC, çip krizine karşı yeni bir fabrika daha açacak

TSMC, çip krizine karşı yeni bir fabrika daha açacak

Yarı iletken sektöründe yaşanan çip sıkıntısını azaltmayı planlayan TSMC, yeni bir fabrika daha açmak için çalışmalar yürütüyor.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle artan yarı iletken ihtiyacının karşılanması için üretici firmalar, yeni fabrikalar açmak için kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

Yeni fabrika yolda

Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, Singapur'da yeni bir fabrika açarak çip krizini hafifletmek istiyor.

TSMC’nin başka bir ülkede yeni bir fabrika kurmak için başka sebepleri de var. Örneğin şirket, artık üretimde Çin'e bağlı kalmak istemiyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri, üretimin aksamasına neden olmuştu.

Üretim iki katına çıkıyor

TSMC, 2022'de 44 milyar dolarlık dev yatırımla üretimi iki kat artırmayı planlıyor. 2023 yılına kadar üretime toplam 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan şirket, yarı iletken sektöründe artan talebi karşılamayı amaçlıyor.

